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20 травня 2021, 11:30 17

В Україні призначили нового міністра охорони здоров`я

20 травня 2021, 11:30 17
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати: 224 голоси від "монобільшості",18 – від "Довіри" і 15 від "За майбутнє"

Таким чином Ляшко змінив на посту главу МОЗ Максима Степанова.

Новопризначений міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко склав присягу члена Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося, сьогодні "Слуги народу" масово проігнорували зустріч з кандидатом на голову МОЗ Ляшком. На зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом на посаду міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком прийшло лише 35 депутатів з 244.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на посаду глави МОЗ.

Згодом Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

Також Ляшко вже визначився, хто замінить його на посаді головного санлікаря.

призначення кадри міністр Верховна Рада МОЗ Віктор Ляшко

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