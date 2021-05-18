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18 травня 2021, 22:18 6

Я маю самоповагу, - Степанов про відмову писати заяву про відставку

18 травня 2021, 22:18 6
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Фото з відкритих джерел
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Відправлений у відставку глава МОЗ Максим Степанов назвав ненормальним для цивілізованої європейської країни той спосіб, у який його намагалися зняти.

Про це він сказав в ефірі телепередачі Хард з Влащенко, передає RegioNews.

Із трьох міністрів, яких 18 травня Верховна Рада відправила у відставку, Степанов єдиний не захотів писати заяву за власним бажанням.

Я маю самоповагу. Якщо у тебе є бажання піти у відставку – ти пишеш заяву. Я рік тому – в найважчий період – прийшов в це міністерство, і з 8 до 12 ночі кожен день без вихідних і без відпустки працював в цьому міністерстві. Я побудував плани до 2024 року – як ми всі будемо реалізовувати – ми ж не тільки ковідом живемо. Якщо до мене є претензії – у вас є право зробити подання до Верховної Ради на моє звільнення – це нормальна європейська практика, – сказав Степанов.

А написання заяв про відставку за вказівкою згори не є нормою для цивілізованої європейської країни, адже слід дотримуватися демократичних інструментів для вирішення подібних питань, вважає ексміністр.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова.

Перед цим Петрашка звільнили з посади міністра економіки, а Криклія з посади міністра інфраструктури.

звільнення міністр відставка МОЗ Максим Степанов

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