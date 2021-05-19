Призначено голову Державної інспекції архітектури та містобудування

Фото Facebook-сторінка Семена Кривоноса

Головою Державної інспекції архітектури та містобудування (ДАІМ) призначили Семена Кривоноса. Рішення затвердили 19 травня під час засідання Кабміну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

Кривонос був визначений переможцем конкурсу на посаду голови ДІАМ рішенням уряду від 28 квітня 2021 року.

Утворена Державна інспекція архітектури та містобудування України - єдиний центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, - наголошують у міністерстві.

Виконання повноважень ДІАМ у повному обсязі може здійснюватися після того, як на роботу буде прийнято 30% співробітників (гранична затверджена чисельність – 660 осіб).

Як повідомлялося 30 грудня 2020 року, реформу ДАБІ "завершено" - ДАБІ повертається! Кабінет міністрів відновив дію постанови від 2011 року, якою встановлюється порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Нагадаємо, 13 березня 2020 року Зеленський оголосив про ліквідацію ДАБІ. Буде три органа.