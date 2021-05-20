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20 мая 2021, 11:30 16

В Украине назначили нового министра здравоохранения

20 мая 2021, 11:30 16
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата: 224 голоса от "монобольшинства",18 – от "Довиры" и 15 от "За майбутне"

Таким образом Ляшко сменил на посту главу Минздрава Максима Степанова.

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко принял присягу члена Кабинета Министров Украины.

Как сообщалось, сегодня "Слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава Ляшко. На встречу фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность министра здравоохранения Виктором Ляшко пришло лишь 35 депутатов из 244.

Напомним, ранее Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава.

Впоследствии Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.

Также Ляшко уже определился, кто заменит его на посту главного санврача.

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