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20 травня 2021, 10:40 9

"Слуги народу" масово проігнорували зустріч з кандидатом на голову МОЗ Ляшком

20 травня 2021, 10:40 9
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На зустріч фракції «Слуга народу» з кандидатом на посаду міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком прийшло лише 35 депутатів з 244

Про це повідомив нардеп Олександ Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Віктор Ляшко відзвітував на засіданні фракції "Слуга народу" перед засіданням Верховної Ради, де його кандидатуру мають розглядати на посаду голови МОЗ. Однак, "слуги народу" масово проігнорували засідання фракції: прийшли лише 35 з 244. Один з їхніх однопартійців - нардеп Олександр Качура - здивувався, що "мабуть, немає питань" до претендента на таку посаду у час пандемії.

На зустріч з кандидатом в міністри охорони здоров'я прийшло не більше 35 депутатів з 244. Мабуть питань немає? - написав Качура.

Також він додав, що "Ляшко обіцяє швидко завершити вакцинацію українських громадян".

Але каже, що не має доступу до всіх контрактів з постачальниками. Нібито попередник не давав йому повної інформації. Але обіцяє швидко розібратися і відзвітувати в Раді у разі призначення, - зазначив Качура.

Ще нардеп повідомив, що на питання, чи піде Ляшко у відставку, якщо не виконає до кінця року план вакцинації, кандидат відповідв ствердно, що не буде триматися за міністерський портфель і що він би не претендував на цю посаду якби не розумів, як з цим впорається.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" у четвер запланувала зустрітися з Ляшком.

Раніше Комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на посаду глави МОЗ.

Згодом Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

Також Ляшко вже визначився, хто замінить його на посаді головного санлікаря.

Слуга народа МОЗ Віктор Ляшко Кандидат фракція Олександр Качура

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