12:59  19 травня
У КМДА відбулися нові обшуки: цього разу через незаконне будівництво біля Лаври
14:25  19 травня
Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”
08:11  19 травня
В ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 15:59

Комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на посаду глави МОЗ

19 травня 2021, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника Міністерства охорони здоров'я

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання комітету.

"Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - сказав глава комітету Михайло Радуцький.

За це проголосували 13 членів комітету, один нардеп утрималася.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова. За його звільнення проголосували 292 народних депутати. Перед голосуванням у Раді виступив глава уряду Денис Шмигаль, який звинуватив Степанова у провалі вакцинації.

Україна МОЗ Віктор Ляшко Кандидат голова

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram