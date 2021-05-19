Комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на посаду глави МОЗ
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника Міністерства охорони здоров'я
Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання комітету.
"Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - сказав глава комітету Михайло Радуцький.
За це проголосували 13 членів комітету, один нардеп утрималася.
Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова. За його звільнення проголосували 292 народних депутати. Перед голосуванням у Раді виступив глава уряду Денис Шмигаль, який звинуватив Степанова у провалі вакцинації.
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