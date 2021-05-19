Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців

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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв на посаді міністра охорона здоров'я вакцинувати від COVID-19 5 млн українців упродовж літнього періоду

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Сьогодні, 19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування обговорювалася його кандидатура на посаду глави МОЗ.

Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців", - сказав Ляшко.

Після цієї заяви депутати натякнули Віктору Ляшку, що не треба давати таких обіцянок.

Головний санлікар уточнив, що не точно висловився, і йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки вакцинація здійснюється двома дозами, то будуть імунізовані 5 млн громадян.

На запитання депутатів, що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.

Нагадаємо, 19 травня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав кандидатуру Віктора Ляшка на посаду голови Міністерства охорони здоров'я.