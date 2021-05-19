Ляшко вже визначився, хто замінить його на посаді головного санлікаря

Фото: МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже визначився з наступником на посаді головного санітарного лікаря, якщо його 20 травня призначать на посаду голови Міністерства охорони здоров'я

Про це він заявив в ході засідання профільного парламентського комітету, пише RegioNews.

Водночас Ляшко відмовився називати прізвище людини, яка замінить його на посаді головного санітарного лікаря.

"Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище", - сказав чиновник.

Також він, підбиваючи підсумки своєї роботи, заявив, що йому "не соромно за жодне рішення, ухвалене на своїй посаді".

Водночас він заявив, що у разі призначення міністром охорони здоров'я, у нього вже є сформована команда для роботи в МОЗ.

"Команда цікава, молода, але не хотів би озвучувати. У разі позитивного голосування, хотів би представити медичному комітету кожного члена нової команди", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 19 травня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав кандидатуру Віктора Ляшка на посаду голови Міністерства охорони здоров'я.