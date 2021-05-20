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20 травня 2021, 08:32 193

Кубракова підтримали у комітеті Ради на посаді голови Мінінфраструктури

20 травня 2021, 08:32 193
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Фото: з відкритих джерел
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Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні рекомендував нардепам схвалити призначення Олександра Кубракова на посаді голови Мінінфраструктури

Як передає RegioNews, про це повідомляється у заяві на сторінці комітету у Facebook.

Члени комітету в ході засідання підтримали подання прем’єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури та рекомендували Верховній Раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.

Зазначається, що участь у засіданні комітету брали не тільки нардепи, але й керівництво та представники Мінінфраструктури та "Укравтодору".

Нагадаємо, 19 травня до Ради внесли подання про призначення трьох міністрів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення на вакантні посади голів МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури.

міністр Міністерство Мінінфраструктури Олександр Кубраков комітет

 
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