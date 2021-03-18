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18 березня 2021, 17:32 5

ДТП з українцями у Польщі: шестеро постраждалих досі у лікарнях

18 березня 2021, 17:32 5
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Перевезення решти потерпілих в Україну відбувається за кошти страхових компаній
Перевезення решти потерпілих в Україну відбувається за кошти страхових компаній
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 18 березня у лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі перебувають шестеро потерпілих у ДТП українців, двоє з них у дуже тяжкому стані.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального консула України у Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.

Станом на сьогодні четверо постраждалих перебувають у лікарні Перемишля, а двоє – у Жешуві, вони у дуже важкому стані”, - розповів Павлюк.

За словами дипломата, перевезення потерпілих в Україну відбувається коштом страхових компаній.

Як розповів виданню TVN24 речник лікарні у Перемишлі Павел Бігура, в однієї із пасажирок автобуса, яка не зазнала серйозних травм унаслідок ДТП, під час медичного обстеження виявили серйозне захворювання.

Пацієнтці було проведено операцію, яка врятувала їй життя”, - розповів Бігура.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

заява ДТП Польща лікарні аварія

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