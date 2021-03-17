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17 березня 2021, 19:57 30

Рівненська ОДА спростувала чутки про потрапляння регіону у "червону” зону

17 березня 2021, 19:57 30
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Сьогодні під будівлею облдержадміністрації відбувся мітинг проти суворих обмежень
Сьогодні під будівлею облдержадміністрації відбувся мітинг проти суворих обмежень
Фото: із відкритих джерел
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Рівненська обласна державна адміністрація заявляє про неправдивість інформації про нібито введення в обласному центрі “червоної” зони карантину.

Про це повідомляє пресслужба ОДА, передає RegioNews.

Сьогодні під стіни облдержадміністрації прийшли підприємці, вимагаючи не встановлювати червону зону. Мовляв, обласна комісія техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій мала приймати рішення про посилення карантину”, - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації кажуть, що рішення про зони карантину приймає виключно Державна комісія ТЕБ та НС, обласна комісія має право тільки посилювати карантинні обмеження.

Рівненська область залишається у "жовтій” зоні поширення коронавірусу. Там також зростає захворюваність, і є ймовірність потрапляння в "помаранчеву” зону епідеміологічної небезпеки.

Нагадаємо, 17 березня біля Рівненської ОДА проходить мітинг проти введення "червоної" зони.

Рівненська область червона зона карантин ОДА заява

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