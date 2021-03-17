У COVID-лікарнях Івано-Франківська зменшується кількість хворих - Марцінків

У місті відзначають позитивну динаміку щодо захворюваності на COVID-19

У місті відзначають позитивну динаміку щодо захворюваності на COVID-19

Фото: із відкритих джерел

В медичних закладах Івано-Франківська п’ятий день поспіль зменшується кількість COVID-пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Маємо п’ятий день поспіль позитивну динаміку щодо захворювання на коронавірус, кількість хворих і госпіталізованих зменшується. Кількість пацієнтів в лікарнях зменшується, але кількість важких хворих залишається незмінною”, - написав мер.

Він додав, що в лікарнях міста, які приймають хворих, перебувають 649 осіб.

Станом на 17 березня в Івано-Франківській області було зареєстровано 506 нових випадків COVID-19, одужали 494 особи, померли 23 мешканці регіону.

Нагадаємо, рівень госпіталізації хворих із COVID-19 у лютому суттєво зріс у деяких регіонах – НСЗУ.

Також повідомлялось, що на Франківщині заповненість трьох COVID-лікарень становить 100%.