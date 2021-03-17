13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
15:25  17 березня
Вибори мера Харкова планують на осінь: комітет Ради підтримав призначення
18:26  17 березня
На Донбасі за добу п’ять обстрілів, обійшлося без втрат - штаб
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 19:27 94

У COVID-лікарнях Івано-Франківська зменшується кількість хворих - Марцінків

17 березня 2021, 19:27 94
Читайте также на русском языке
У місті відзначають позитивну динаміку щодо захворюваності на COVID-19
У місті відзначають позитивну динаміку щодо захворюваності на COVID-19
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В медичних закладах Івано-Франківська п’ятий день поспіль зменшується кількість COVID-пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Маємо п’ятий день поспіль позитивну динаміку щодо захворювання на коронавірус, кількість хворих і госпіталізованих зменшується. Кількість пацієнтів в лікарнях зменшується, але кількість важких хворих залишається незмінною”, - написав мер.

Він додав, що в лікарнях міста, які приймають хворих, перебувають 649 осіб.

Станом на 17 березня в Івано-Франківській області було зареєстровано 506 нових випадків COVID-19, одужали 494 особи, померли 23 мешканці регіону.

Нагадаємо, рівень госпіталізації хворих із COVID-19 у лютому суттєво зріс у деяких регіонах – НСЗУ.

Також повідомлялось, що на Франківщині заповненість трьох COVID-лікарень становить 100%.

коронавірус карантин Івано-Франківськ лікарні Руслан Марцінків

У COVID-відділеннях Харківської області гостро не вистачає лікарів
17 березня 2021, 19:09
В Житомирі суд визнав антиконституційним дотримання маскового режиму в транспорті
17 березня 2021, 19:07
Медикам доплачуватимуть по 20 грн за кожну вакцинацію від коронавірусу
17 березня 2021, 18:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua