У Тернополі автомобіль, який перевозив COVID-вакцину, потрапив у ДТП
У Тернополі автомобіль, який перевозив вакцину від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield), потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю патрульної поліції області Катерину Метельську, передає RegioNews.
Відомо, що аварія сталася на пішохідному переході на вулиці Мукулинецькій. В автомобіль, який перевозив вакцину, в’їхала інша машина, водій якої не дотримався безпечної дистанції.
Медичний автомобіль їхав зі Збаража до Бучача. В машині, крім водія, були четверо пасажирів. Трьох жінок із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні”, - йдеться в повідомленні.
За словами голови обласного управління охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, ампули з вакциною не ушкоджені, їх вже відвезли у Бучач.
Нагадаємо, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви.