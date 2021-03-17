У Тернополі автомобіль, який перевозив COVID-вакцину, потрапив у ДТП

Трьох пасажирів із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні

Трьох пасажирів із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні

Фото: Нацполіція

У Тернополі автомобіль, який перевозив вакцину від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield), потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю патрульної поліції області Катерину Метельську, передає RegioNews.

Відомо, що аварія сталася на пішохідному переході на вулиці Мукулинецькій. В автомобіль, який перевозив вакцину, в’їхала інша машина, водій якої не дотримався безпечної дистанції.

Медичний автомобіль їхав зі Збаража до Бучача. В машині, крім водія, були четверо пасажирів. Трьох жінок із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні”, - йдеться в повідомленні.

За словами голови обласного управління охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, ампули з вакциною не ушкоджені, їх вже відвезли у Бучач.

Нагадаємо, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви.