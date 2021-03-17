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17 березня 2021, 16:30 90

У Тернополі автомобіль, який перевозив COVID-вакцину, потрапив у ДТП

17 березня 2021, 16:30 90
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Трьох пасажирів із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні
Трьох пасажирів із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні
Фото: Нацполіція
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У Тернополі автомобіль, який перевозив вакцину від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield), потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю патрульної поліції області Катерину Метельську, передає RegioNews.

Відомо, що аварія сталася на пішохідному переході на вулиці Мукулинецькій. В автомобіль, який перевозив вакцину, в’їхала інша машина, водій якої не дотримався безпечної дистанції.

Медичний автомобіль їхав зі Збаража до Бучача. В машині, крім водія, були четверо пасажирів. Трьох жінок із черепно-мозковими травмами госпіталізували до обласної університетської лікарні”, - йдеться в повідомленні.

За словами голови обласного управління охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, ампули з вакциною не ушкоджені, їх вже відвезли у Бучач.

Нагадаємо, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви.

Тернопіль ДТП аварія вакцина коронавірус вакцинація

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