ДТП с украинцами в ​​Польше: шестеро пострадавших до сих пор в больницах

Перевозка остальных пострадавших в Украину происходит за счет страховых компаний

Перевозка остальных пострадавших в Украину происходит за счет страховых компаний

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По состоянию на 18 марта в больницах Подкарпатского воеводства Польши находятся шестеро пострадавших в ДТП украинцев, двое из них в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.

На сегодня четверо пострадавших находятся в больнице Перемышля, а двое - в Жешуве, они в очень тяжелом состоянии", - рассказал Павлюк.

По словам дипломата, перевозка пострадавших в Украину происходит за счет страховых компаний.

Как рассказал изданию TVN24 представитель больницы в Перемышле Павел Бигура, в одной из пассажирок автобуса, которая не претерпела серьезных травм в результате ДТП, во время медицинского обследования обнаружили серьезное заболевание.

Пациентке была проведена операция, которая спасла ей жизнь", - рассказал Бигура.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.