ДТП с украинцами в Польше: шестеро пострадавших до сих пор в больницах
По состоянию на 18 марта в больницах Подкарпатского воеводства Польши находятся шестеро пострадавших в ДТП украинцев, двое из них в очень тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.
На сегодня четверо пострадавших находятся в больнице Перемышля, а двое - в Жешуве, они в очень тяжелом состоянии", - рассказал Павлюк.
По словам дипломата, перевозка пострадавших в Украину происходит за счет страховых компаний.
Как рассказал изданию TVN24 представитель больницы в Перемышле Павел Бигура, в одной из пассажирок автобуса, которая не претерпела серьезных травм в результате ДТП, во время медицинского обследования обнаружили серьезное заболевание.
Пациентке была проведена операция, которая спасла ей жизнь", - рассказал Бигура.
Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.
Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.
7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.
Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.