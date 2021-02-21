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21 лютого 2021, 14:39 9

Спалах COVID-19 на Прикарпатті: 7 лікарень майже на 100% заповнені хворими

21 лютого 2021, 14:39 9
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В області вперше почали госпіталізовувати кисневозалежних дітей у важкому стані
В області вперше почали госпіталізовувати кисневозалежних дітей у важкому стані
Фото: із відкритих джерел
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В Івано-Франківській області сім “ковідних” лікувальних закладів майже на 100 % заповнені хворими.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає RegioNews.

За його словами, у містах Яремче та Надвірна заповненість лікарень складає 95 % - 100 %.

Однак сьогодні настільки скоординована робота, що маршрути пацієнтів прописані якісно і ефективно. Із сусіднього району пацієнта переводять в той заклад, де менша завантаженість, надається своєчасна і ефективна протокольна медична допомога”, - сказав він.

Савчук додав, що Заболотівська та Верховинська лікарні області отримали від НСЗУ контракт на лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє видання "Галка" із посиланням на головну лікарку Городенківської лікарні Олександру Косовець, в лікарню вперше поступили важкі кисневозалежні діти.

Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок заняті, 6 реанімаційних заняті, розгорнули ще два додаткових", - розповіла вона.

Косовець заявляє, що коронавірус дуже сильно мутував, і є випадки, коли хворі мали мінімальні прояви хвороби і не відчули що в них серйозні проблеми в легенях.

Температура 37,1-37,2 - багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР", - додала Олександра Косовець.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.

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