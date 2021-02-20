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20 лютого 2021, 17:13 8

У МОЗ сказали, в які області COVID-вакцина надійде спершу

20 лютого 2021, 17:13 8
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Першими вакцину отримають 7 областей країни, решта - отримають свої дози вакцини на наступний день
Першими вакцину отримають 7 областей країни, решта - отримають свої дози вакцини на наступний день
Фото: МОЗ
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна організаційно готова до прибуття будь-якого типу та кількості вакцин від коронавірусу. Сьогодні було визначено області, які першими отримають COVID-вакцину.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Першими вакцину отримають 7 областей країни, решта - отримають свої дози вакцини на наступний день.

"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - розповів він.

Ляшко додав, що завтра прибуде з перевіркою в Чернігівську область, яка має одною з перших отримати вакцину від коронавірусу.

"Завтра відвідаю одну з областей - Чернігівську, щоб наочно переконатись у готовності складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої будуть вакцинувати першими", - написав санлікар.

Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин Спільно з регіональними координаторами провели...

Posted by Віктор Ляшко on Saturday, February 20, 2021

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали три області з критичною ситуацією щодо COVID-19.

коронавірус Україна вакцина МОЗ область

 
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