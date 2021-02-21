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21 лютого 2021, 10:23 52

Коронавірус в Україні: за добу 4489 нових випадків захворювання

21 лютого 2021, 10:23 52
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Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби в Україні було виявлено 4489 нових випадків COVID-19, померли 58 пацієнтів. 

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Степанов розповів, що було госпіталізовано 2 445 громадян, одужали 1 557 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Упродовж минулої доби було здійснено 27 188 тестувань на наявність вірусу, зокрема 19 616 методом ПЛР і 4 697 методом ІФА. Всього від початку пандемії в Україні захворіли 1 304 456 осіб, одужали – 1 146 073. Померли 25 103 громадян.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу.

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