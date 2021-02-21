Коронавірус в Україні: за добу 4489 нових випадків захворювання
Упродовж минулої доби в Україні було виявлено 4489 нових випадків COVID-19, померли 58 пацієнтів.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.
Степанов розповів, що було госпіталізовано 2 445 громадян, одужали 1 557 пацієнтів.
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Упродовж минулої доби було здійснено 27 188 тестувань на наявність вірусу, зокрема 19 616 методом ПЛР і 4 697 методом ІФА. Всього від початку пандемії в Україні захворіли 1 304 456 осіб, одужали – 1 146 073. Померли 25 103 громадян.