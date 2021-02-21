На Буковині через спалах коронавірусу розгорнуть ще 500 "ковідних" ліжок

В області стрімко зростає кількість хворих та число госпіталізацій

В області стрімко зростає кількість хворих та число госпіталізацій

Фото: flickr

У Чернівецькій області з 22 лютого планують розгорнути додаткові 500 ліжок для хворих на COVID-19, щодоби на Буковині потрапляють до лікарень понад 100 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, передає RegioNews.

Вона розповіла, що зараз в області зайняті 55% ліжок, однак кількість пацієнтів зростає. 19 лютого госпіталізували 131 людину, це найбільша кількість від початку пандемії.

Зараз на Буковині є 1700 ліжок для інфікованих. В області також готують резервні медичні команди, які будуть лікувати хворих.

Нагадаємо, на Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими.