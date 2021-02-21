На Буковині через спалах коронавірусу розгорнуть ще 500 "ковідних" ліжок
В області стрімко зростає кількість хворих та число госпіталізацій
В області стрімко зростає кількість хворих та число госпіталізацій
У Чернівецькій області з 22 лютого планують розгорнути додаткові 500 ліжок для хворих на COVID-19, щодоби на Буковині потрапляють до лікарень понад 100 пацієнтів.
Про це у Facebook повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, передає RegioNews.
Вона розповіла, що зараз в області зайняті 55% ліжок, однак кількість пацієнтів зростає. 19 лютого госпіталізували 131 людину, це найбільша кількість від початку пандемії.
Зараз на Буковині є 1700 ліжок для інфікованих. В області також готують резервні медичні команди, які будуть лікувати хворих.
Нагадаємо, на Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими.
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