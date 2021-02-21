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21 лютого 2021, 13:00 65

На Буковині через спалах коронавірусу розгорнуть ще 500 "ковідних" ліжок

21 лютого 2021, 13:00 65
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В області стрімко зростає кількість хворих та число госпіталізацій
Фото: flickr
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У Чернівецькій області з 22 лютого планують розгорнути додаткові 500 ліжок для хворих на COVID-19, щодоби на Буковині потрапляють до лікарень понад 100 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, передає RegioNews.

Вона розповіла, що зараз в області зайняті 55% ліжок, однак кількість пацієнтів зростає. 19 лютого госпіталізували 131 людину, це найбільша кількість від початку пандемії.

Зараз на Буковині є 1700 ліжок для інфікованих. В області також готують резервні медичні команди, які будуть лікувати хворих.

Нагадаємо, на Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими.

Чернівецька область карантин коронавірус ОДА лікарні COVID-19

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