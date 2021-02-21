Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: 7 больниц почти на 100% заполнены больными

В области впервые начали госпитализировать кислороднозависимых детей в тяжелом состоянии

В области впервые начали госпитализировать кислороднозависимых детей в тяжелом состоянии

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковской области семь "ковидних" лечебных учреждений почти на 100% заполнены больными.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает RegioNews.

По его словам, в городах Яремче и Надворная заполненность больниц составляет 95% - 100%.

Однако сегодня настолько скоординированная работа, что маршруты пациентов прописаны качественно и эффективно. Из соседнего района пациента переводят в то заведение, где меньшая загруженность, предоставляется своевременная и эффективная протокольная медицинская помощь", - сказал он.

Савчук добавил, что Заболотовская и Верховинская больницы области получили от НСЗУ контракт на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает издание "Галка" со ссылкой на главного врача Городенковской больницы Александру Косовец, в больницу впервые поступили тяжелые кислороднозависимые дети.

Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислороднозависимые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала она.

Косовец заявляет, что коронавирус очень сильно мутировал, и есть случаи, когда больные имели минимальные проявления болезни и не чувствовали, что у них серьезные проблемы в легких.

Температура 37,1-37,2 - многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - добавила Александра Косовец.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.