Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: 7 больниц почти на 100% заполнены больными
В Ивано-Франковской области семь "ковидних" лечебных учреждений почти на 100% заполнены больными.
Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает RegioNews.
По его словам, в городах Яремче и Надворная заполненность больниц составляет 95% - 100%.
Однако сегодня настолько скоординированная работа, что маршруты пациентов прописаны качественно и эффективно. Из соседнего района пациента переводят в то заведение, где меньшая загруженность, предоставляется своевременная и эффективная протокольная медицинская помощь", - сказал он.
Савчук добавил, что Заболотовская и Верховинская больницы области получили от НСЗУ контракт на лечение больных коронавирусной инфекцией.
Как сообщает издание "Галка" со ссылкой на главного врача Городенковской больницы Александру Косовец, в больницу впервые поступили тяжелые кислороднозависимые дети.
Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислороднозависимые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала она.
Косовец заявляет, что коронавирус очень сильно мутировал, и есть случаи, когда больные имели минимальные проявления болезни и не чувствовали, что у них серьезные проблемы в легких.
Температура 37,1-37,2 - многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - добавила Александра Косовец.
Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.