У Києві через снігопад сталося близько 250 ДТП
У понеділок ввечері, 8 лютого, в Києві зареєстровано 248 дорожньо-транспортних пригод. Патрульні в посиленому режимі опрацьовують аварії і оперативно відновлюють рух на дорогах столиці.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram, передає RegioNews.
Як зазначили в поліції, зараз на дорогах столиці працюють понад 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад з ручного прибирання.
У Києві сильний сніг, хуртовина, ожеледиця. Станом на 18:00 08.02.2020 в місті Києві зареєстровано 248 повідомлень про ДТП, - йдеться в повідомленні.
При цьому в патрульній поліції нагадали, що в столиці діє заборона на вїзд в місто великогабаритних транспортних засобів у зв'язку з погіршеними погодними умовами.
Як повідомлялося сьогодні про негоду в Україні, головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки. У регіонах триває боротьба з наслідками погіршення погодних умов.