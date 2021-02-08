У Києві через снігопад сталося близько 250 ДТП

У столицю заборонений в'їзд великогабаритного транспорту через погодні умови

У столицю заборонений в'їзд великогабаритного транспорту через погодні умови

Фото з відкритих джерел

У понеділок ввечері, 8 лютого, в Києві зареєстровано 248 дорожньо-транспортних пригод. Патрульні в посиленому режимі опрацьовують аварії і оперативно відновлюють рух на дорогах столиці.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram, передає RegioNews.

Як зазначили в поліції, зараз на дорогах столиці працюють понад 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад з ручного прибирання.

У Києві сильний сніг, хуртовина, ожеледиця. Станом на 18:00 08.02.2020 в місті Києві зареєстровано 248 повідомлень про ДТП, - йдеться в повідомленні.

При цьому в патрульній поліції нагадали, що в столиці діє заборона на вїзд в місто великогабаритних транспортних засобів у зв'язку з погіршеними погодними умовами.

Як повідомлялося сьогодні про негоду в Україні, головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки. У регіонах триває боротьба з наслідками погіршення погодних умов.

Зокрема, у Львові Садовий закликав усіх на прибирання снігу і показав приклад. Мер Львова оголосив загальноміське прибирання вулиць від снігу.

Тим часом на Волині із снігових заметів витягли більше чотирьох десятків авто. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності.

Негода зробила з Миколаєва крижану ковзанку. Комунальники ледь встигають посипати центральні магістралі.