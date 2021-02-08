Негода зробила з Миколаєва крижану ковзанку

Комунальники ледь встигають посипати центральні магістралі

Комунальники ледь встигають посипати центральні магістралі

Фото: Novosti-N

У Миколаєві зранку йде крижаний дощ – вулиці, двори та тротуари перетворилися на ковзанку. Комунальники ледь встигають посипати центральні магістралі.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що люди на вулицях пересуваються один за одним, з дуже малою швидкістю.

У пресслужбі міської ради повідомили, що всі сили кинули на посипання проїжджих частин вулиць, щоб забезпечити проїзд автотранспорту.

Крім того, організували посипання тротуарів біля зупинок громадського транспорту.

Своєю чергою, Служба автодоріг Миколаївської області запевняє, що для обробки доріг протиожеледними матеріалами на пріоритетних трасах області задіяно 53 спецмашини та 73 дорожники.

Станом на 11 годину проїзд всіма автошляхами державного значення Миколаївщини було забезпечено.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні у Києві та п'яти областях обмежать рух на дорогах.