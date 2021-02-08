На Волині зі снігових заметів витягли понад чотири десятки авто

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності

Фото ДСНС

На Волині тривають аварійно-рятувальні роботи на автошляхах області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УДСНС України у Волинській області.

8 лютого станом на 16:30 зі снігових заметів вивільнено 42 автомобілі, надано допомогу 113 громадянам.

Працівниками пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області проведено 14 аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з наданням допомоги громадянам на автошляхах області. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало більше 60 рятувальників, - йдеться у повідомленні.

Зокрема на автодорозі біля села Привітне Локачинського району рятувальники відбуксирували зі снігових заметів 16 легкових автомобілів, 1 вантажівку та два рейсові автобуси, що курсували з Луцька до сіл Линів та Конюхи. Надано допомогу 62 особам.

Біля села Білостік Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували 3 легкові автомобілі, надали допомогу 6 водіям та пасажирам транспортних засобів.

Як повідомлялося сьогодні про негоду в Україні, головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки. У регіонах триває боротьба з наслідками погіршення погодних умов.

Зокрема, у Львові Садовий закликав усіх на прибирання снігу і показав приклад. Мер Львова оголосив загальноміське прибирання вулиць від снігу.