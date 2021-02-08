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08 лютого 2021, 11:36 7

Негода в Україні: головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки

08 лютого 2021, 11:36 7
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Фото: із відкритих джерел
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Станом на ранок понеділка, 8 лютого, значне випадання снігу спостерігалося у 18 областях, місцями намело до 30 см снігу, в Миколаївській області - сніг з дощем.

Про це у Facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України, передає RegioNews.

В "Укравтодорі” розповіли, що обробляють дороги протиожеледними матеріалами, проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Для координації дій служб, відповідальних за належне транспортне сполучення, при "Укравтодорі” працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Черкаській областях випало від 3 до 15 см снігу.

Слабкий сніг спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях.

У Миколаївській області йде сніг з дощем при мінусовій температурі, на покритті одразу утворюється ожеледиця. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей засніжене, в південних областях місцями ожеледиця”, - розповіли в агентстві.

Нагадаємо, у Києві обмежать в'їзд великогабаритного транспорту через сніг та хуртовини.

негода сніг Укравтодор регіони погода

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