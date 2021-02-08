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08 лютого 2021, 18:04 7

Садовий закликав усіх на прибирання снігу і показав приклад

08 лютого 2021, 18:04 7
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Мер Львова оголосив загальноміське прибирання вулиць від снігу
Мер Львова оголосив загальноміське прибирання вулиць від снігу
Фото: скріншот відео звернення Садового
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Львівський міський голова Андрій Садовий розчистив територію біля свого будинку від снігу і закликав городян і чиновників допомогти комунальникам.

Звернення до городян Садовий оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Мер Андрій Садовий звернувся до власників бізнесу, інших організацій вийти на вулиці і прибрати сніг біля своїх офісів, магазинів і кафе, а до власників автомобілів – не паркуватися на проїжджій та пішохідній зонах, щоб не ускладнювати прибирання. Він розповів, що вчора і сьогодні разом зі сім’єю розчистив територію біля свого будинку і додав, що "в такій ситуації це нормально і так може зробити кожен".

Закликаємо всіх небайдужих львів'ян сьогодні приєднатися до загальноміського прибирання вулиць від снігу. Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Схоже, що снігопад не вщухне. Наші комунальні служби роблять все, що в їх силах. Але потрібна допомога. Сьогодні о 15:00 всі працівники міської ради вийдуть на прибирання, — написав він.

Пізніше в мережі оприлюднили відео, як співробітники Львівської міськради на чолі з Садовим лопатами розчищають сніг.

За інформацією Садового, за добу у Львові випало понад 30 см снігу.

Як повідомлялося сьогодні про негоду в Україні, головні дороги прибирають 1530 одиниць техніки. У регіонах триває боротьба з наслідками погіршення погодних умов.

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