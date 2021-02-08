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08 февраля 2021, 22:12 221

В Киеве из-за снегопада произошло около 250 ДТП

08 февраля 2021, 22:12 221
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В столицу запрещён на въезд крупногабаритного транспорта из-за погодных условий
В столицу запрещён на въезд крупногабаритного транспорта из-за погодных условий
Фото из октрытых источников
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В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают аварии и оперативно возобновляют движение на дорогах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram, передаёт RegioNews.

Как отметили в полиции, сейчас на дорогах столицы работают более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке.

В Киеве сильный снег, метель, гололедица. По состоянию на 18:00 08.02.2020 в городе Киеве зарегистрировано 248 сообщений о ДТП, - говорится в сообщении.

При этом в патрульной полиции напомнили, что в столице действует запрет на въезд в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.

Как сообщалось сегодня о непогоде в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.

В частности, во Львове Садовый призвал всех на уборку снега и показал пример. Мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега.

Тем временем на Волыни из снежных заносов извлекли более четырех десятков авто. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц техники ГСЧС повышенной проходимости.

Непогода сделала из Николаева ледяной каток. Коммунальщики едва успевают посыпать центральные магистрали.

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