В Киеве из-за снегопада произошло около 250 ДТП
В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают аварии и оперативно возобновляют движение на дорогах столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram, передаёт RegioNews.
Как отметили в полиции, сейчас на дорогах столицы работают более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке.
В Киеве сильный снег, метель, гололедица. По состоянию на 18:00 08.02.2020 в городе Киеве зарегистрировано 248 сообщений о ДТП, - говорится в сообщении.
При этом в патрульной полиции напомнили, что в столице действует запрет на въезд в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.
Как сообщалось сегодня о непогоде в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.