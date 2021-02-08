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08 лютого 2021, 16:12 183

В Укрзалізниці обіцяють не скасовувати жодного рейсу через негоду

08 лютого 2021, 16:12 183
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Усі поїзди відправлятимуться за графіком
Усі поїзди відправлятимуться за графіком
Фото з відкритих джерел
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В “Укрзалізниці” розповіли, як вони працюють в негоду і що роблять, щоб не скасовувати рейси.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Незважаючи на негоду, Укрзалізниця не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів. Усі поїзди відправлятимуться за графіком, у тому числі ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежено рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах. Продовжуються роботи з очищення залізничної інфраструктури від снігу, в тому числі залізничних вокзалів та станцій, - йдеться у повідомленні.

Перевізник запевняє, що докладатиме максимальних зусиль, щоб забезпечити необхідну кількість місць у всіх напрямках. Для цього проводиться постійний моніторинг наявності вільних місць у поїздах по всім напрямкам. У разі необхідності кількість місць у поїздах буде збільшено.

Пасажири, які залишилися у Львові через тимчасове припинення авіарейсів з аеропорту, можуть обрати для подорожі поїзди. Наприклад, на поїзд №716 Львів — Київ, який вирушає о 16:12, у продажу ще понад 230 місць, а на поїзд №746 Славське — Київ, який відправляється зі Львова о 18:46, ще понад 300 місць. Також до послуг пасажирів нічні поїзди”, - вказано у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 лютого на Дніпропетровщині трапилася масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з колії. Рух потягів у цьому напрямку затримується більше ніж на дві години.

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