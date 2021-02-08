Снігопади в Україні: у Києві та п'яти областях обмежать рух на дорогах

Обмеження діятиме до поліпшення погоди

Обмеження діятиме до поліпшення погоди

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 8 лютого, починаючи з 13:00 почнуть діяти обмеження руху для великогабаритного транспорту на дорогах державного значення у Київській, Рівненській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Facebook.

Очікується, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. У зв'язку з цим влада просить водіїв фур та вантажівок заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути.

Заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту будуть в межах:

Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)

Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)

Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель)

Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)

Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

Крім того, у зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Від Укравтодору залучено понад 1 тис. 900 працівників та 1 тис. 510 од. техніки.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, значне випадання снігу спостерігалося у 18 областях, місцями намело до 30 см снігу, в Миколаївській області - сніг з дощем.