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08 лютого 2021, 13:45 5

Снігопади в Україні: у Києві та п'яти областях обмежать рух на дорогах

08 лютого 2021, 13:45 5
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Обмеження діятиме до поліпшення погоди
Обмеження діятиме до поліпшення погоди
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 8 лютого, починаючи з 13:00 почнуть діяти обмеження руху для великогабаритного транспорту на дорогах державного значення у Київській, Рівненській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Facebook.

Очікується, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. У зв'язку з цим влада просить водіїв фур та вантажівок заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути.

Заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту будуть в межах:

  • Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
  • Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
  • Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель)
  • Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
  • Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

Крім того, у зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Від Укравтодору залучено понад 1 тис. 900 працівників та 1 тис. 510 од. техніки.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, значне випадання снігу спостерігалося у 18 областях, місцями намело до 30 см снігу, в Миколаївській області - сніг з дощем.

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