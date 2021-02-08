У центрі Києва майже 90 будинків залишились без тепла і води через прорив мережі

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому

Фото: КМДА

У центрі Києва 86 житлових будинків залишилися без опалення і гарячої води через прорив тепломережі поблизу Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає RegioNews.

Відомо, що аварія сталася близько 2-ї години ночі 8 лютого на вулиці Лаврській, 13.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго” оперативно локалізувала місце пошкодження і одразу розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня. Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинків”, - йдеться в повідомленні.

В КМДА також розповіли, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію у 1987 році, тобто 34 роки тому.

У столиці 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях через прорив магістрального водогону частина міста залишилася без води.