У ВООЗ відреагували на пожежу у COVID-відділенні лікарні у Запоріжжі

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ висловив солідарність з Україною

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ висловив солідарність з Україною

Фото ДСНС

Всесвітня організація охорони здоров’я висловлює солідарність з Україною перед трагедією, що сталась у відділенні Запорізької інфекційної лікарні, де лікували хворих на COVID-19.

Про це директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге написав у Twitter, передає RegioNews з посиланням на УНН.

ВООЗ висловлює солідарність з Україною перед трагедією в Запорізькій лікарні.

З сумом почув про трагічну пожежу в інфекційній лікарні у Запоріжжі, у якій доглядали за хворими на COVID-19. Найглибші співчуття тим, хто втратив близьких. Ми солідарні з Україною та МОЗ України та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим, — написав чиновник.

Як повідомлялося, щодо пожежі в лікарні Запоріжжя поліція розглядає декілька версій трагедії. Призначені експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.