У Запоріжжі затримали відповідального за пожежну безпеку лікарні, де стався вибух
Працівники правоохоронних органів затримали відповідального за пожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де сталася смертельна пожежа.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
В ході огляду місця пожежі правоохоронці виявили факти порушень лікарнею вимог протипожежної безпеки.
Слідством відпрацьовується ряд версій, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі", - йдеться в повідомленні.
Працівники прокуратури планують надати оцінку діяльності органів, уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва.
Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.
Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.
Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.
Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.