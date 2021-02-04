У Запоріжжі затримали відповідального за пожежну безпеку лікарні, де стався вибух

У слідства є декілька версій виникнення вогню в реанімаційному відділенні

У слідства є декілька версій виникнення вогню в реанімаційному відділенні

Фото: gp.gov.ua

Працівники правоохоронних органів затримали відповідального за пожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де сталася смертельна пожежа.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

В ході огляду місця пожежі правоохоронці виявили факти порушень лікарнею вимог протипожежної безпеки.

Слідством відпрацьовується ряд версій, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі", - йдеться в повідомленні.

Працівники прокуратури планують надати оцінку діяльності органів, уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.