Після пожежі в Запоріжжі перевірять усі лікарні України з кисневими системами

На місці трагедії продовжують працювати оперативно-слідчі групи

На місці трагедії продовжують працювати оперативно-слідчі групи

Фото: із відкритих джерел

У зв’язку із смертельною пожежею в інфекційній лікарні в Запоріжжі перевірять усі лікарні України, які мають кисневі магістралі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, Верховна рада видавала розпорядження про перевірку кисневих систем ще за кілька місяців до пожежі в Запоріжжі.

За кілька місяців до цього парламент видав розпорядження про перевірку всіх кисневих систем в країні. Нам необхідно зосередитися, щоб у майбутньому країна не переживала таких трагедій", - сказав Степанов.

Він також розповів, що під час трагедії загинули чотири особи, ще вісім постраждали, один пацієнт у важкому стані.

Зараз їм надається професійна медична допомога. Також направлено групу фахівців для психологічної роботи з постраждалими", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.