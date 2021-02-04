Пожежа у лікарні Запоріжжя: у МОЗ розповіли, як працюватиме заклад

Частину пацієнтів планують перевести в інші установи

Частину пацієнтів планують перевести в інші установи

Фото: МОЗ

Запорізька обласна інфекційна лікарня продовжить працювати в штатному режимі. Але частину пацієнтів повинні перевести в інші установи.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє RegioNews з посиланням на 061.ua.

Він зазначив, що через невисоку завантаженість пацієнтами лікарень з коронавірусом, є можливість розподілити людей в інші заклади.

"З того, що я сьогодні почув, лікарня буде працювати в звичайному режимі, але є сенс перевести хворих в інші лікувальні заклади, але це буде вирішуватися пізніше, а поки 18 пацієнтів перебувають у лікарні. Я думаю, що їх можна перевести в інші лікарні, зараз немає такої завантаженості хворими на COVID-19. Всі ми знаємо, що зараз ситуація стабілізувалася", - розповів Степанов.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.