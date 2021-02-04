Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція розглядає декілька версій трагедії

Призначені експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії

Призначені експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії

Фото з відкритих джерел

У справі про пожежу в Запоріжжі поліція розглядає кілька версій. У тому числі не виключено, що пожежа у лікарні для пацієнтів з COVID виникла в результаті підпалу.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що відкрито кримінальну справу за порушення вимог пожежної безпеки. Пожежу у лікарні кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

"На даний час слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки при роботі з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу", - йдеться в повідомленні.

Призначено експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.