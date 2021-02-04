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04 февраля 2021, 18:17 99

В ВОЗ отреагировали на пожар в COVID-отделении больницы в Запорожье

04 февраля 2021, 18:17 99
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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ выразил солидарность с Украиной
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ выразил солидарность с Украиной
Фото ГСЧС
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Всемирная организация здравоохранения выражает солидарность с Украиной перед трагедией, которая произошла в отделении Запорожской инфекционной больницы, где лечили больных COVID-19.

Об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге написал в Twitter, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

ВОЗ выражает солидарность с Украиной перед трагедией в Запорожской больнице.

С печалью услышал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, в которой ухаживали за больными COVID-19. Самые глубокие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны с Украиной и Минздравом Украины и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал чиновник.

Как сообщалось, по пожару в больнице Запорожья полиция рассматривает несколько версий трагедии. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала о предварительной причине гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожья. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

Также в Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.

ВОЗ пожар Минздрав COVID-19 больницы Запорожье

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