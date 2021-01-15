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15 січня 2021, 13:15 37

Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах

15 січня 2021, 13:15 37
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Основна вимога протестуючих - зниження тарифів
Основна вимога протестуючих - зниження тарифів
Фото: з відкритих джерел
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Через підняття тарифів на газ, електрику та комунальні послуги по Україні прокотилася хвиля протестів. Люди виходять на центральні вулиці міст і перекривають рух автотранспорту на трасах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Люди вийшли з плакатами в Одесі, Херсоні, Вінниці, Сумах, Рівному, Миргороді, Полтаві, Чернігові, Харкові. У деяких містах мітингувальники перекривають рух на вулицях. Мітинги в основному проходять на центральних вулицях або під облрадами.

Учасники акцій кажуть, що це не протест одного дня. Вони обіцяють продовжувати і далі виходити на вулиці з вимогами знизити тарифи.

Нагадаємо, 10 січня в регіонах люди масово виходять на протести проти підвищення цін.

Мешканці Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

На Прикарпаття протестують проти тарифів на газ і перекривають автодороги, протести місцевих жителів відбуваються по всій території Івано-Франківської області.

У Черкасах люди підписали лист до міського голови з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.

Також RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.

14 січня під час сесії облради депутат Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”.

15 січня на площі перед Полтавською ОДА знову зібрався "тарифний майдан” попри те, що вчора Полтавська обласна рада звернулася до влади з вимогою знизити тарифи.

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