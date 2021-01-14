Депутат облради Полтави Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”

Депутат і активісти наче на одній стороні, але звинувачують один одного в роботі на олігархів

Депутат і активісти наче на одній стороні, але звинувачують один одного в роботі на олігархів

Фото: poltava.to

Сьогодні, 14 січня розпочалася позачергова третя сесія Полтавської обласної ради, головним питанням порядку денного якої стало вирішення проблеми тарифів для населення. Її намагалися зірвати "професійні активісти".

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина”, передає RegioNews. Головне питання, що розглядалося на сесії — прийняття звернення Полтавської обласної ради до президента, Кабінету Міністрів та НКРЕКП щодо зменшення тарифів на газ та електроенергію. Роботу сесії обласної ради намагалися зірвати кілька осіб, які називають себе громадськими активістами. Організатори мітингів під стінами облради Роман Стегній та Василь Ковальчук підійшли до трибуни, щоб виступити перед депутатами, та почали нагнітати ситуацію, щоб зірвати засідання. Не обійшлося і без курйозів. Депутат Микола Кульчинський і активісти Ковальчук, Стегній і Петушинська, які виступають на одній стороні, обмінялися звинуваченнями в роботі на олігархів. Водночас Кульчинський назвав вищезгаданих активістів ”чортовими стукачами”. Голова облради нагадав їм, що обласна рада ще у грудні 2020 року звернулася до НКРЕКП щодо мораторію на тарифи. Він також назвав намагання зірвати роботу сесії самоуправством. Полтавська обласна рада ще 29 грудня 2020 року прийняла відповідне звернення до органів центральної влади щодо недопущення зростання тарифів на газ та його транспортування. Ми єдина обласна рада, яка звернулася до уряду, щоб наклали мораторій на підвищення тарифів”, - сказав голова облради. Вгамувати "активістів” вдалося після звернення до працівників поліції, які вивели протестувальників із зали засідань. Нагадаємо, раніше RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.

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