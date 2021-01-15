Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах

Основное требование протестующих - снижение тарифов

Основное требование протестующих - снижение тарифов

Фото: из открытых источников

Из-за поднятия тарифов на газ, электричество и коммунальные услуги по Украине прокатилась волна протестов. Люди выходят на центральные улицы городов и перекрывают движение автотранспорта на трассах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Люди вышли с плакатами в Одессе, Херсоне, Виннице, Суммах, Ровно, Миргороде, Полтаве, Чернигове, Харькове. В некоторых городах митингующие перекрывают движение на улицах. Митинги в основном проходят на центральных улицах или под облсоветами.

Участники акций говорят, что это не протест одного дня. Они обещают продолжать и дальше выходить на улицы с требованиями снизить тарифы.

Напомним, 10 января в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.

В Черкассах люди подписали письмо к городскому главе с требованием снизить цены на коммунальные услуги.

Также RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.

14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".

15 января на площади перед Полтавской ОГА снова собрался "тарифный майдан" несмотря на то, что вчера Полтавский областной совет обратился к властям с требованием снизить тарифы.