Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах
Из-за поднятия тарифов на газ, электричество и коммунальные услуги по Украине прокатилась волна протестов. Люди выходят на центральные улицы городов и перекрывают движение автотранспорта на трассах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Люди вышли с плакатами в Одессе, Херсоне, Виннице, Суммах, Ровно, Миргороде, Полтаве, Чернигове, Харькове. В некоторых городах митингующие перекрывают движение на улицах. Митинги в основном проходят на центральных улицах или под облсоветами.
Участники акций говорят, что это не протест одного дня. Они обещают продолжать и дальше выходить на улицы с требованиями снизить тарифы.
Напомним, 10 января в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен.
Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.
На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.
В Черкассах люди подписали письмо к городскому главе с требованием снизить цены на коммунальные услуги.
Также RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.
14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".
15 января на площади перед Полтавской ОГА снова собрался "тарифный майдан" несмотря на то, что вчера Полтавский областной совет обратился к властям с требованием снизить тарифы.