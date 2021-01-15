09:44  15 января
Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации
11:47  15 января
В столице на Майдане - митинг: люди требуют снижения тарифов на коммуналку
10:06  15 января
На Донбассе с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений - ОБСЕ
UA | RU
UA | RU
15 января 2021, 13:15 30

Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах

15 января 2021, 13:15 30
Читайте також українською мовою
Основное требование протестующих - снижение тарифов
Основное требование протестующих - снижение тарифов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за поднятия тарифов на газ, электричество и коммунальные услуги по Украине прокатилась волна протестов. Люди выходят на центральные улицы городов и перекрывают движение автотранспорта на трассах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Люди вышли с плакатами в Одессе, Херсоне, Виннице, Суммах, Ровно, Миргороде, Полтаве, Чернигове, Харькове. В некоторых городах митингующие перекрывают движение на улицах. Митинги в основном проходят на центральных улицах или под облсоветами.

Участники акций говорят, что это не протест одного дня. Они обещают продолжать и дальше выходить на улицы с требованиями снизить тарифы.

Напомним, 10 января в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен.

Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.

В Черкассах люди подписали письмо к городскому главе с требованием снизить цены на коммунальные услуги.

Также RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.

14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".

15 января на площади перед Полтавской ОГА снова собрался "тарифный майдан" несмотря на то, что вчера Полтавский областной совет обратился к властям с требованием снизить тарифы.

газ тарифы митинг протесты электричество регионы акция
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »