У Черкасах люди мітингують проти підвищення комунальних тарифів

Учасники акції зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації

Учасники акції зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації

Фото: suspilne

У Черкасах люди зібрались на мітинг проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Протестувальники збирали підписи з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Люди зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів та зібрати підписи, щоб звернутися до влади", - йдеться у повідомленні.

Учасники акції підписали лист зі зверненням до міського голови Анатолія Бондаренка, аби той передав вимоги президенту України.

Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

На Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи, протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області.