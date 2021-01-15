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15 січня 2021, 11:09 498

У Черкасах люди мітингують проти підвищення комунальних тарифів

15 січня 2021, 11:09 498
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Учасники акції зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації
Учасники акції зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації
Фото: suspilne
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У Черкасах люди зібрались на мітинг проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Протестувальники збирали підписи з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Люди зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів та зібрати підписи, щоб звернутися до влади", - йдеться у повідомленні.

Учасники акції підписали лист зі зверненням до міського голови Анатолія Бондаренка, аби той передав вимоги президенту України.

Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

Жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

На Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи, протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області.

газ Черкаси тарифи митинг протести
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