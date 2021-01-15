У Черкасах люди мітингують проти підвищення комунальних тарифів
У Черкасах люди зібрались на мітинг проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Протестувальники збирали підписи з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Люди зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів та зібрати підписи, щоб звернутися до влади", - йдеться у повідомленні.
Учасники акції підписали лист зі зверненням до міського голови Анатолія Бондаренка, аби той передав вимоги президенту України.
Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.
Жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.
На Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи, протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області.