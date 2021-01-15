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15 січня 2021, 12:45 1310

У Полтаві серед "тарифних мітингувальників" стався розкол

15 січня 2021, 12:45 1310
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Протестувальники розкололися через різне бачення подальших дій
Протестувальники розкололися через різне бачення подальших дій
Фото: poltava.to
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Сьогодні, 15 січня на площі перед Полтавською ОДА знову зібрався “тарифний майдан” попри те, що вчора Полтавська обласна рада звернулася до влади з вимогою знизити тарифи.

Про це повідомляє інфтернет-видання "Полтавщина”, Telegram-канал "Фонтанзамільйон”, передає RegioNews.

В ході акції мітингувальники розділилися на дві групи, кожна з яких має своє бачення проведення "протесту”.

Група Стегнія і Ковальчука вимагає, щоби до людей вийшов Біленький (голова обласної ради - ред). Цю групу розкритикували за балачки, затягування протесту і звинуватили у роботі на олігархів”, - повідомляє Telegram-канал "Фонтанзамільйон”.

Інша група вимагає активних дій і перекриття вулиць, її очолив скандальний екснардеп Сергій Каплін. Більшість мітингувальників погодились із цим і рушили перекривати вулиці Соборності біля управління СБУ та Сінну.

Наразі мітингарі ходять пішохідними переходами по цих вулицях, рух транспорту ускладнено.

Нагадаємо, раніше RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.

14 січня під час сесії облради депутат Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”.

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