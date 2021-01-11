Вибух газопроводу у Полтавській області: що сталося і як вдалося уникнути жертв

Уже наступного дня після аварії ситуацію взяли під контроль і газопостачання відновили

Уже наступного дня після аварії ситуацію взяли під контроль і газопостачання відновили

Фото Полтавської ОДА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини Полтавщини.

У суботу, 9 січня, близько 15:50 у полі поблизу села Калайдинці Лубенського району, внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (побудованого 1982-84рр. для з’єднання газових родовищ півночі Західного Сибіру Росії з українським Ужгородом та кінцевими споживачами Центральної та Західної Європи) стався вибух з наступним факельним горінням. Попри серйозні масштаби аварії, оперативні та злагоджені дії керівництва області та рятувальників дозволили не допустити жертв та ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації протягом доби. Востаннє велика аварія цьому газопроводі в межах Полтавської області сталася 17 червня 2014 року: через аналогічну розгерметизацію газопроводу та пожежу у Лохвицькому районі було втрачено 10 млн м³ газу, а відновлювальні роботи тривали близько трьох тижнів.

Унаслідок відключення газо-розподільчої станції "Вишневе" 9 січня було припинили газопостачання 3500 абонентів 17 населених пунктів Лубенського району. Однак станом на 10 січня ситуація була контрольована, без людських жертв та постраждалих, газопостачання всюди відновлено.

Ця ситуація відразу перестала бути локальною проблемою Полтавської області, адже питання діяльності газопроводу, який проходить через Україну і до Європи – стратегічне і важливе для держави в цілому.

Через 12 хвилин після початку аварії до гасіння було залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. Для особового складу ГУ ДСНС у Полтавській області оголошено "Збір-Аварія".

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов створив при Полтавській облдержадміністрації оперативний штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До штабу увійшли представники ОДА, профільних департаментів, АТ "Лубнигаз", рятувальники, правоохоронці. Незабаром в ОДА було скликане і проведене термінове засідання комісії Техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обласним штабом при Лубенській РДА була утворена робоча група з числа працівників служб залучених до ліквідації наслідків аварії, яка кожні дві години мала інформувати про стан справ, а фактично всю ніч були усі на зв’язку. Ліквідація аварії тривала..

Вночі за участі рятувальників, поліції та керівництва району голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов продовжив засідання Оперативного штабу вже на місці аварії. За його словами, керівництво облдержадміністрації, профільні структурні підрозділи та служби відразу почали вживати заходів, щоб зберегти життя й здоров’я жителів навколишніх населених пунктів, забезпечити людей їжею та якнайшвидше відновити газопостачання.

Важливо було особисто переконатись, що ситуація контрольована та загроза повторного вибуху відсутня. Тому всю ніч і наступний день ми провели в Лубенському районі. Ми постійно доповідали про ситуацію вищому керівництву держави. Ця ситуація знаходилася на контролі Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Жоден житель, який потребує допомоги, не мав залишиться поза увагою: будь це підвезення дров,обігрівачів, теплого харчування, медикаментів тощо, – прокоментував ситуацію Олег Синєгубов.

Одразу після аварії в Оржиці, Лазірках та Лубнах почали чергувати мобільні медичні бригади. А соцпрацівники відвідали 180 людей похилого віку та людей з інвалідністю, які проживають у постраждалих селах.

На ранок 10 січня фахівці АТ "Лубнигаз" розпочали відновлювати газопостачання в села. Аварійні бригади інспектували будинки й спільно з рятувальниками перевіряли, чи не було витікання газу під час подачі газу. Вже о 12:00 у Полтавській ОДА повідомили, що відновлено газопостачання до усіх 17 населених пунктів, які постраждали від вибуху газопроводу в Лубенському районі.

Зараз за фактом аварії поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Видання підсумовує, що керівництво області оперативно відреагувало на ситуацію, залучило усі необхідні сили до ліквідації наслідків аварії та організувало спільні злагоджені дії, завдяки яким протягом доби вдалося загасити загоряння та почати ремонтні роботи магістрального газопроводу. Паралельно з ліквідацією пожежі відбувалося відновлення газопостачання у постраждалі населені пункти та роз’яснювальна робота з населенням.

Варто відзначити спільну оперативну роботу керівництва Полтавської ОДА, Лубенської РДА, органів місцевого самоврядування району, рятувальників, поліції. Попри те, що був вихідний, посадовці усіх рівнів, особливо облдержадміністрації, відреагували відразу. І це дійсно важливо, адже завдяки обласному штабу на чолі з головою ОДА всі заходи були координованими, злагодженими та оперативними, що дало змогу швидко локалізувати пожежу й заспокоїти людей, - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу.

Причиною масштабного вибуху стала розгерметизація магістрального газогону.

Уже вранці наступного дня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що на Полтавщині відновили газопостачання після вибуху.