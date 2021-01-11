Взрыв газопровода в Полтавской области: что произошло и как удалось избежать жертв
Воссоздание хроники событий 9 января, когда произошел взрыв газопровода, позволяет отметить слаженную и оперативную работу всех причастных к ликвидации аварии.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости Полтавщины.
В субботу, 9 января, около 15:50 в поле вблизи села Калайдинцы Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (построенного в 1982-84гг. для соединения газовых месторождений севера Западной Сибири России с украинским Ужгородом и конечными потребителями Центральной и Западной Европы) произошел взрыв с последующим факельным горением. Несмотря на серьезные масштабы аварии, оперативные и слаженные действия руководства области и спасателей позволили не допустить жертв и ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в течение суток. Последний раз крупная авария на этом газопроводе в пределах Полтавской области произошла 17 июня 2014 года: из-за аналогичной разгерметизации газопровода и пожара в Лохвицком районе было потеряно 10 млн м3 газа, а восстановительные работы продолжались около трех недель.
В результате отключения газо-распределительной станции "Вишневое" 9 января прекратили газоснабжение 3500 абонентов в 17 населенных пунктахв Лубенского района. Однако по состоянию на 10 января ситуация была контролируема, без человеческих жертв и пострадавших, газоснабжения везде восстановлено.
Эта ситуация сразу перестала быть локальной проблемой Полтавской области, ведь вопросы деятельности газопровода, который проходит через Украину и в Европу – стратегическое и важное для государства в целом.
Через 12 минут после начала аварии к тушению были привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС. Для личного состава ГУ ГСЧС в Полтавской области объявлен "Сбор-Авария".
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов создал при Полтавской облгосадминистрации оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В штаб вошли представители ОГА, профильных департаментов, АО "Лубныгаз", спасатели, правоохранители. Вскоре в ОГА было созвано и проведено срочное заседание комиссии Техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Областным штабом при Лубенской РГА была образована рабочая группа из числа работников служб, привлеченных к ликвидации последствий аварии, которая каждые два часа должна была информировать о состоянии дел, а фактически всю ночь были все на связи. Ликвидация аварии продолжалась..
Ночью с участием спасателей, полиции и руководства района глава Полтавской ОГА Олег Синегубов продолжил заседание Оперативного штаба на месте аварии. По его словам, руководство облгосадминистрации, профильные структурные подразделения и службы сразу начали принимать меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей близлежащих населенных пунктов, обеспечить людей пищей и как можно быстрее восстановить газоснабжение.
Важно было лично убедиться, что ситуация контролируема и угроза повторного взрыва отсутствует. Поэтому всю ночь и следующий день мы провели в Лубенском районе. Мы постоянно докладывали о ситуации высшему руководству государства. Эта ситуация находилась на контроле Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ни один житель, который нуждается в помощи, не останется без внимания: будь то подвоз дров, обогревателей, теплого питания, медикаментов и тому подобное, – прокомментировал ситуацию Олег Синєгубов.
Сразу после аварии в Оржице, Лазирках и Лубнах начали дежурить мобильные медицинские бригады. А соцработники посетили 180 человек пожилого возраста и людей с инвалидностью, которые проживают в пострадавших селах.
На утро 10 января специалисты АО "Лубныгаз" начали восстанавливать газоснабжение в села. Аварийные бригады инспектировали дома и совместно со спасателями проверяли, не было ли утечки газа во время подачи газа. Уже в 12:00 в Полтавской ОГА сообщили, что восстановлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов, которые пострадали от взрыва газопровода в Лубенском районе.
Сейчас по факту аварии полицией открыто уголовное производство по части 3 статьи 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Издание подытоживает, что руководство области оперативно отреагировало на ситуацию, привлекло все необходимые силы к ликвидации последствий аварии и организовало совместные слаженные действия, благодаря которым в течение суток удалось потушить возгорание и начать ремонтные работы магистрального газопровода. Параллельно с ликвидацией пожара происходило восстановление газоснабжения в пострадавшие населенные пункты и разъяснительная работа с населением.
Стоит отметить совместную оперативную работу руководства Полтавской ОГА, Лубенской РГА, органов местного самоуправления района, спасателей, полиции. Несмотря на то, что был выходной, чиновники всех уровней, особенно облгосадминистрации, отреагировали сразу. И это действительно важно, ведь благодаря областному штабу во главе с председателем ОГА все мероприятия были координированными, слаженными и оперативными, что позволило быстро локализовать пожар и успокоить людей, - пишет издание.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода.