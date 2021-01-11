Взрыв газопровода в Полтавской области: что произошло и как удалось избежать жертв

Уже на следующий день после аварии ситуацию взяли под контроль и восстановили газоснабжение

Уже на следующий день после аварии ситуацию взяли под контроль и восстановили газоснабжение

Фото Полтавской ОГА

Воссоздание хроники событий 9 января, когда произошел взрыв газопровода, позволяет отметить слаженную и оперативную работу всех причастных к ликвидации аварии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости Полтавщины.

В субботу, 9 января, около 15:50 в поле вблизи села Калайдинцы Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (построенного в 1982-84гг. для соединения газовых месторождений севера Западной Сибири России с украинским Ужгородом и конечными потребителями Центральной и Западной Европы) произошел взрыв с последующим факельным горением. Несмотря на серьезные масштабы аварии, оперативные и слаженные действия руководства области и спасателей позволили не допустить жертв и ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в течение суток. Последний раз крупная авария на этом газопроводе в пределах Полтавской области произошла 17 июня 2014 года: из-за аналогичной разгерметизации газопровода и пожара в Лохвицком районе было потеряно 10 млн м3 газа, а восстановительные работы продолжались около трех недель.

В результате отключения газо-распределительной станции "Вишневое" 9 января прекратили газоснабжение 3500 абонентов в 17 населенных пунктахв Лубенского района. Однако по состоянию на 10 января ситуация была контролируема, без человеческих жертв и пострадавших, газоснабжения везде восстановлено.

Эта ситуация сразу перестала быть локальной проблемой Полтавской области, ведь вопросы деятельности газопровода, который проходит через Украину и в Европу – стратегическое и важное для государства в целом.

Через 12 минут после начала аварии к тушению были привлечены 40 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС. Для личного состава ГУ ГСЧС в Полтавской области объявлен "Сбор-Авария".

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов создал при Полтавской облгосадминистрации оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В штаб вошли представители ОГА, профильных департаментов, АО "Лубныгаз", спасатели, правоохранители. Вскоре в ОГА было созвано и проведено срочное заседание комиссии Техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Областным штабом при Лубенской РГА была образована рабочая группа из числа работников служб, привлеченных к ликвидации последствий аварии, которая каждые два часа должна была информировать о состоянии дел, а фактически всю ночь были все на связи. Ликвидация аварии продолжалась..

Ночью с участием спасателей, полиции и руководства района глава Полтавской ОГА Олег Синегубов продолжил заседание Оперативного штаба на месте аварии. По его словам, руководство облгосадминистрации, профильные структурные подразделения и службы сразу начали принимать меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей близлежащих населенных пунктов, обеспечить людей пищей и как можно быстрее восстановить газоснабжение.

Важно было лично убедиться, что ситуация контролируема и угроза повторного взрыва отсутствует. Поэтому всю ночь и следующий день мы провели в Лубенском районе. Мы постоянно докладывали о ситуации высшему руководству государства. Эта ситуация находилась на контроле Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ни один житель, который нуждается в помощи, не останется без внимания: будь то подвоз дров, обогревателей, теплого питания, медикаментов и тому подобное, – прокомментировал ситуацию Олег Синєгубов.

Сразу после аварии в Оржице, Лазирках и Лубнах начали дежурить мобильные медицинские бригады. А соцработники посетили 180 человек пожилого возраста и людей с инвалидностью, которые проживают в пострадавших селах.

На утро 10 января специалисты АО "Лубныгаз" начали восстанавливать газоснабжение в села. Аварийные бригады инспектировали дома и совместно со спасателями проверяли, не было ли утечки газа во время подачи газа. Уже в 12:00 в Полтавской ОГА сообщили, что восстановлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов, которые пострадали от взрыва газопровода в Лубенском районе.

Сейчас по факту аварии полицией открыто уголовное производство по части 3 статьи 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Издание подытоживает, что руководство области оперативно отреагировало на ситуацию, привлекло все необходимые силы к ликвидации последствий аварии и организовало совместные слаженные действия, благодаря которым в течение суток удалось потушить возгорание и начать ремонтные работы магистрального газопровода. Параллельно с ликвидацией пожара происходило восстановление газоснабжения в пострадавшие населенные пункты и разъяснительная работа с населением.

Стоит отметить совместную оперативную работу руководства Полтавской ОГА, Лубенской РГА, органов местного самоуправления района, спасателей, полиции. Несмотря на то, что был выходной, чиновники всех уровней, особенно облгосадминистрации, отреагировали сразу. И это действительно важно, ведь благодаря областному штабу во главе с председателем ОГА все мероприятия были координированными, слаженными и оперативными, что позволило быстро локализовать пожар и успокоить людей, - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода.

Причиной масштабного взрыва стала разгерметизация магистрального газопровода.

Уже утром следующего дня председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва.