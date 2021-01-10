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10 січня 2021, 12:09 246

На Полтавщині відновили газопостачання після вибуху на газопроводі - Синєгубов

10 січня 2021, 12:09 246
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Всі 17 населених пунктів мають доступ до газу
Всі 17 населених пунктів мають доступ до газу
Фото: з відкритих джерел
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Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив про відновлення газопостачання у всіх 17 населених пунктах, які постраждали від вибуху газопроводу в Лубенському районі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook голови ОДА.

Газопостачання всіх 17 населених пунктів, які постраждали від вибуху газопроводу в Лубенському районі, відновлено", - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА Синєгубов також зазначив, що на місці аварії розпочато ремонт магістрального газопроводу.

Нагадаємо, 9 січня в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, були задіяні всі аварійні служби.

Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.

Також раніше Синєгубов повідомив, що на місці вибуху газопроводу у Лубенському районі ситуація контрольована та триває технічний процес стравлювання газу.

газ вибух Полтавщина Олег Синєгубов рятувальники ОДА
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