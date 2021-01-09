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09 січня 2021, 17:01 223

У місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу

09 січня 2021, 17:01 223
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На місці аварії почалася пожежа, задіяні всі аварійні служби
На місці аварії почалася пожежа, задіяні всі аварійні служби
Фото: скріншот відео
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У Полтавській області, недалеко від міста Лубни стався вибух на газопроводі, на місці події спостерігається масштабна пожежа.

Про це повідомляється у Facebook АТ "Лубнигаз”, передає RegioNews.

Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України” (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу”, - йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що в оперативному режимі виводять усі аварійні служби на чергування. Водночас у ДСНС у Полтавській області повідомили, що наразі готують офіційну інформацію з приводу інциденту.

Очевидці пишуть, що вибух був такої сили, що затремтіли вікна в сусідніх селах. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. Також у соцмережах почали з’являтися відеозаписи моменту вибуху.

Нагадаємо, у центрі Чернівців стався вибух: постраждалий в реанімації.

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