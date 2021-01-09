Стала відома причина вибуху газопроводу на Полтавщині, інформацію передали в СБУ

Аварія сталася на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород”

Аварія сталася на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород”

Фото: Facebook

Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.

Про це повідомляє Оператор ГТС на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що жертв і постраждалих внаслідок аварії немає, на місті інциденту працюють ремонтні бригади. Наразі аварія локалізована, небезпеки для мешканців сусідні населених пунктів немає.

В заяві також повідомляється, що Оператор ГТС робить все належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, транзиту газу нічого не загрожує.

Оператор ГТС України вживає дії відповідно до Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та вже повідомив про інцидент Нацполіцію, ДСНС, СБУ. Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії. Інша інформація щодо інциденту наразі уточняється й буде повідомлена пізніше”, - розповіли в ОГТС.

Нагадаємо, в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, задіяні всі аварійні служби.