З початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі
Українська сторона стверджує, що від початку перемир`я жертв серед військових немає
Українська сторона стверджує, що від початку перемир`я жертв серед військових немає
З початку перемир’я 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, пише Regionews.
У звіті зокрема йдеться про про 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений снаряд.
Також, за даними місії, 27 липня осколкові поранення отримав житель Мар’їнки.
Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.
31 липня штаб ООС повідомив, що з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий.
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