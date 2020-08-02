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02 серпня 2020, 17:23 3

З початку перемир`я ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі

02 серпня 2020, 17:23 3
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Українська сторона стверджує, що від початку перемир`я жертв серед військових немає
Фото: Facebook
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З початку перемир’я 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, пише Regionews.

У звіті зокрема йдеться про про 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений снаряд.

Також, за даними місії, 27 липня осколкові поранення отримав житель Мар’їнки.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.

31 липня штаб ООС повідомив, що з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий.

Донбас ООС порушення ОБСЄ військові обстріли
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