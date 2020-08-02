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В зоні ООС зафіксовано три обстріли, двоє бійців травмовано
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02 серпня 2020, 09:49 4

В зоні ООС зафіксовано три обстріли, двоє бійців травмовано

02 серпня 2020, 09:49 4
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Фото: Штаб ООС
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За минулу добу зафіксовано 3 неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Водночас, минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Один воїн отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 серпня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 1 серпня 2020 р.

Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушували режим припинення вогню.

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