В МЗС назвали головні вимоги України при переговорах по Донбасу

Однією із вимог є повне роззброєння незаконних формувань

Однією із вимог є повне роззброєння незаконних формувань

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів щодо повернення окупованого Росією Донбасу незмінними залишаються такі вимоги, як контроль над кордоном, роззброєння бойовиків і збереження унітарності України.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком", передає RegioNews.

За його словами, першою і головною вимогою залишається повний контроль за кордоном України.

Друге - це статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей визначено законодавством і у межах широкої форми децентралізації, відсутність будь-якого права вето на загальнонаціональні рішення", - сказав він.

Також Кулеба нагадав про заяву Зеленського про обов'язкове виведення з Донбасу іноземних угруповань, техніки та роззброєння бойовиків.

Всіх, хто незаконно озброєний, мають роззброїти. А вони можуть себе називати хоч "нацгвардією", хоч "міліцією", хоч "поліцією" чи "внутрішніми військами". Про те, як буде забезпечуватись порядок на цих територіях під час деокупації, треба домовлятись”, - додав міністр.

Він зазначив, що на територіях ОРДЛО має висіти український прапор, повинні діяти українська поліція, суди та органи правопорядку.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.