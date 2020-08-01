В МЗС назвали головні вимоги України при переговорах по Донбасу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів щодо повернення окупованого Росією Донбасу незмінними залишаються такі вимоги, як контроль над кордоном, роззброєння бойовиків і збереження унітарності України.
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком", передає RegioNews.
За його словами, першою і головною вимогою залишається повний контроль за кордоном України.
Друге - це статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей визначено законодавством і у межах широкої форми децентралізації, відсутність будь-якого права вето на загальнонаціональні рішення", - сказав він.
Також Кулеба нагадав про заяву Зеленського про обов'язкове виведення з Донбасу іноземних угруповань, техніки та роззброєння бойовиків.
Всіх, хто незаконно озброєний, мають роззброїти. А вони можуть себе називати хоч "нацгвардією", хоч "міліцією", хоч "поліцією" чи "внутрішніми військами". Про те, як буде забезпечуватись порядок на цих територіях під час деокупації, треба домовлятись”, - додав міністр.
Він зазначив, що на територіях ОРДЛО має висіти український прапор, повинні діяти українська поліція, суди та органи правопорядку.
Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.