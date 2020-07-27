Чергове перемир'я на Донбасі набуло чинності

Бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил

Бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил

Фото: з відкритих джерел

З 00:01 27 липня вступив у дію черговий режим припинення вогню на Донбасі. Незважаючи на наявність провокацій з боку бойовиків, українська сторона вважає шанси на реальне припинення вогню досить високими на цей раз.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Наголошується, що контролювати перемир'я будуть спеціальні військові, які мають досвід участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній української позиції.

У штабі зазначили, що готові до провокацій супротивника з метою зірвати перемир'я і вже розповіли про одну таку спробу.

Так, збройні формування бойовиків замінували українські позиції мінами з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню вони вибухнули і створили враження, що українська сторона здійснила обстріл та порушила домовленості про режим "тиші".

"Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та скоїв мінування українських позицій протипіхотними мінами ПЗЗ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією і виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 передається дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин", - повідомили в штабі.

Наголошується, що підступність провокації полягає в тому, що незабаром, вже під час дії перемир'я, міна може детонувати і вибух буде розцінюватися, як обстріл з боку українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Також у штабі повідомляють, що за минулу добу бойовики 13 разів порушили попередній режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий, він у задовільному стані, йому надана необхідна допомога.

Відзначається, що протягом минулого дня бойовики відкривали вогонь біля Водяного, Південного, Широкіно, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках фронту російські окупанти використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, пускові установки різних систем, артилерію БМП, БПЛА і стрілецьке озброєння.

Нагадаємо, після обстрілу бойовиків напередодні у населеному пункті Зайцево горіли будинки.