Зведення ООС: протягом доби ворог двічі порушив режим "Тиша"

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: Facebook

Від початку поточної доби зафіксовано 2 факти порушення перемир`я

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Для провокації українських військових біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету.

Вогневі провокації були неприцільними і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Також крім українських військовослужбовців у районі проведення операції виконують завдання інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, 94 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. За добу проведено розмінування площі близько 6 гектарів.

За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артобстрілів попередніх років будинки.

На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 44 громадянам України.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи бойовиків здійснили один постріл з підствольного гранатомета. Обстріл стався біля населеного пункту Новолуганське.