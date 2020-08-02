С начала перемирия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины на Донбассе

Украинская сторона утверждает, что с начала перемирия жертв среди военных нет

Украинская сторона утверждает, что с начала перемирия жертв среди военных нет

Фото: Facebook

С начала перемирия 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет Regionews.

В отчете в частности говорится о 44 взрывах, 180 очередях и выстрелах из стрелкового оружия, а также об одном неустановленном снаряде.

Также, по данным миссии, 27 июля осколочные ранения получил житель Марьинки.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.

31 июля штаб ООС сообщил, что с момента объявления режима тишины от обстрелов не погиб ни один военный.