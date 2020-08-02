С начала перемирия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины на Донбассе
Украинская сторона утверждает, что с начала перемирия жертв среди военных нет
Украинская сторона утверждает, что с начала перемирия жертв среди военных нет
С начала перемирия 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет Regionews.
В отчете в частности говорится о 44 взрывах, 180 очередях и выстрелах из стрелкового оружия, а также об одном неустановленном снаряде.
Также, по данным миссии, 27 июля осколочные ранения получил житель Марьинки.
Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
31 июля штаб ООС сообщил, что с момента объявления режима тишины от обстрелов не погиб ни один военный.
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированыВсе новости »
02 августа 2020, 09:49В МИД назвали главные требования Украины при переговорах по Донбассу
01 августа 2020, 18:42В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано - штаб
01 августа 2020, 18:05
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы