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02 августа 2020, 17:23 3

С начала перемирия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины на Донбассе

02 августа 2020, 17:23 3
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Фото: Facebook
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С начала перемирия 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет Regionews.

В отчете в частности говорится о 44 взрывах, 180 очередях и выстрелах из стрелкового оружия, а также об одном неустановленном снаряде.

Также, по данным миссии, 27 июля осколочные ранения получил житель Марьинки.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.

31 июля штаб ООС сообщил, что с момента объявления режима тишины от обстрелов не погиб ни один военный.

Донбасс ООС нарушения ОБСЕ военные обстрелы
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